歌手陳芳語(Kimberley)擁有甜美外型和好歌喉,一首《愛你》奠定在歌壇的地位,2018年參加大陸選秀節目《創造101》,讓她人氣水漲船高,2年前認愛《超級偶像7》出身的林利豪,小倆口可說是愛的甜蜜,近來更是曬出和男友親密合照,宣告自己未來的新身分,讓網友紛紛獻上恭喜。

陳芳語在instagram曬出一系列照片,興奮表示:「迫不及待告訴大家 ,品牌3/28 要上線了 ,人生第一次有自己設計的衣服覺得很不可思議 ,big thanks and so much love to the team for making this happen ,準備了很久 希望你們跟我一樣愛」,原來新身分是升格為老闆娘跟設計師,此外,自己也擔任Model為品牌拍攝宣傳照,就連男友林利豪也穿上她設計的衣服,不遺餘力幫她做好宣傳,照片中只見男友將她摟在懷裡,恩愛模樣讓所有人都被閃瞎了。

對此,網友也紛紛留言:「恭喜你!!好好看,真的超級期待」、「迫不及待掃光周邊,絕對跟你一樣愛」、「我已經準備好要買爆了」、「好好看好喜歡,一定要買好買滿」、「女神穿起來超好看」。