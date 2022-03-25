歌手陳芳語（Kimberley）擁有甜美外型和好歌喉，一首《愛你》奠定在歌壇的地位，2018年參加大陸選秀節目《創造101》，讓她人氣水漲船高，2年前認愛《超級偶像7》出身的林利豪，小倆口可說是愛的甜蜜，近來更是曬出和男友親密合照，宣告自己未來的新身分，讓網友紛紛獻上恭喜。

陳芳語在instagram曬出一系列照片，興奮表示：「迫不及待告訴大家 ，品牌3/28 要上線了 ，人生第一次有自己設計的衣服覺得很不可思議 ，big thanks and so much love to the team for making this happen ，準備了很久 希望你們跟我一樣愛」，原來新身分是升格為老闆娘跟設計師，此外，自己也擔任Model為品牌拍攝宣傳照，就連男友林利豪也穿上她設計的衣服，不遺餘力幫她做好宣傳，照片中只見男友將她摟在懷裡，恩愛模樣讓所有人都被閃瞎了。

對此，網友也紛紛留言：「恭喜你！！好好看，真的超級期待」、「迫不及待掃光周邊，絕對跟你一樣愛」、「我已經準備好要買爆了」、「好好看好喜歡，一定要買好買滿」、「女神穿起來超好看」。