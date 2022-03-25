國旅券使用期限將於4月30日到期，目前使用率約5成，交通部觀光局為鼓勵民眾多使用國旅券出遊，宣布推出抽大獎活動，有機會把Gogoro騎回家，另有iPhone、iPad、Switch主機、鳴日號花東3日遊等獎項。觀光局長張錫聰表示，國旅券效期不會延長，預估最終使用率為7成5至8成，剩餘的部分將轉為其他方案，繼續活絡國旅市場。

交通部去年配合行政院振興5倍券，推出240萬份面額1000元的國旅券，可使用在旅宿業、旅行業、觀光遊樂業、溫泉標章業者、國家風景區管理處促參案商家或觀光工廠等。據最新統計，目前國旅券領券238.6萬份，已使用120.8萬份，使用率約50.6％。

交通部主任秘書黃荷婷表示，推出國旅券刺激消費就是希望全方位振興觀光產業，國旅券的價值不只票面上的1000元，因為相關產業都推出了折扣優惠吸引旅客，加上觀光局和觀光遊樂業、旅宿業者分別推出的最後抽獎等加碼活動，又讓國旅券變成了抽獎券。

張錫聰指出，目前國旅券使用率已經過半，經統計資料顯示國旅券所創造的加乘效益約為3.57倍，國旅券在旅遊消費者與業者間創造雙贏，讓消費者優惠多，也讓觀光產值有所提升。

張錫聰說，國旅券在前陣子天氣晴朗時達使用高峰，1個月前使用率僅3成多，現在已突破5成，經統計使用在旅宿業最多，接下來清明連假是大家較有空的時間，鼓勵大家出來消費，春遊好玩又能抽大獎。

張預估，國旅券效期到4月底為止，使用率在7成5至8成，沒用完的會再做評估規劃，爭取用剩餘額度幫國旅市場活絡，而方式不會再是國旅券，細節會在規劃後對外界公布。

觀光局今日宣布的加碼抽獎活動，不受限於民眾消費選項，不論把國旅券用在旅宿業、旅行業、觀光遊樂業、溫泉標章業者、國家風景區管理處促參案商家或觀光工廠，只要在4月底前用掉國旅券，就能自動獲得抽獎機會，無須另外登錄。

獎項包括首獎Gogoro VIVA XL BELT、FUJI按摩椅、iPhone 13、iPad、Switch主機、住宿券、「鳴日號」花東3日遊等，總價值超過60萬元的多項好禮。