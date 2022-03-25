謝祖武、郁方和梁赫群日前為宣傳戲劇《婚姻結業式》，接受《新聞高峰會》主持人陳雅琳專訪；53歲的不老男神謝祖武，睽違4年再演出電視劇集《婚姻結業式》，凍齡的外表不只讓觀眾驚呼，也讓主持人陳雅琳頻頻稱讚保養得好，還當場當場開啟「面試」模式，大讚謝祖武聲音真的很好聽，笑稱：「如果謝祖武出來當主播，恐怕李四端就沒飯吃了。」讓謝祖武當場笑說不敢當。

《婚姻結業式》故事從一場高中同學的卒婚宴開啟，多年不見的初戀情人再次相遇，曖昧情愫默默地萌芽，正逢「大S與具俊曄舊情復燃閃婚」新聞事件，主持人陳雅琳和三人聊起和初戀相遇的話題，謝祖武回憶起自己初戀大約是18、19歲的時候，他表示想起來很美，美在於這段關係的單純，那時候還會送早餐給對方，謝祖武坦言：「滿值得懷念的，但想想就好，不用再去尋找了。」認為就讓它停在的回憶裡，就怕再次見面會破壞彼此美好的印象。

郁方聽了之後也相當認同，身為天蠍座敢愛敢做的她直言：「初戀當初會分開，就是因為彼此有不愉快，當然也就不會想再相見。」認為舊情人分手就是分手了。而談大S和具俊曄時，郁方直言：「大S很勇敢」，她認為他們當初應該是愛得很濃烈或是留有遺憾，才會真的會義無反顧地想要追回。

梁赫群則透露在就讀華岡藝校時結識初戀女友，他笑說當年女友在班上很文靜、很可愛，兩人會交往是因為班上女同學的一句玩笑話，當時女同學騙他「有人為了你一直在哭，哭濕了她的制服，整個肩膀都是」，害他超內疚，開始找她攀談，沒想到雖然是一句玩笑話，但之後兩人便開始交往，驚呆在場來賓和主持人，而且這段感情一直延續到梁赫群當兵，才慢慢因沒時間見面而淡掉。

謝祖武、郁方和梁赫群3人在節目上暢聊婚姻經營之道，結婚20年的謝祖武透露太太婚前是傳播公司的廣告業務，婚後育有一子的她全心回歸家庭，曾向謝祖武抱怨，「如果當初不是家庭跟孩子的話，她覺得她在事業上，應該會有一番成就」，這番話說得謝祖武啞口無言，如今兒子已經19歲上大學，現在夫妻倆人之間，多了更多相處時間，但謝祖武坦言，有時候反而不知道該怎麼安排夫妻兩人的活動才好。

此話一出，梁赫群立刻分享自己經驗，和老婆Stacey結婚7年，育有一子小寶6歲，幾乎天天都在過兒童節，每個週末和國定假日都被老婆排滿出遊行程，而且都要找親子飯店、手作體驗課程，他曾抱怨假日出遊品質不好，為什麼要排滿，反被Stacey嗆聲，難道要在非假日幫小孩請假嗎？

有「台灣孔劉」之稱梁赫群談起這個封號，自嘲說：「會扮孔劉是想讓這苦悶的社會有點開心的事」，主持人陳雅琳笑著回應：「看久了有像呀！」讓謝祖武和郁方聽了哈哈大笑。而被問及在家裡是否也會像平常公眾面前一樣逗樂妻子時，梁赫群坦言在家裡生活比較平淡，他認為婚姻經營之道就是「Happy wife happy life！」讓老婆開心，家裡氣氛就會好，他還爆料另一半Staecy是獅子座的，做事行動派，如果想做什麼，就連外面下大雨也攔不住她。

郁方也分享婚姻經營之道，她認為結婚以後才是讓兩人愛情更濃烈的過程，並表示，「幽默可以是婚姻裡面加分不少的潤澤元素」，郁方也透露夫妻倆人相處很少吵架，尤其老公對於人情世故相當周到和練達，從他身上學習到很多，因此對他相當崇拜。而現在大兒子現在已經15歲了，她和珠寶商老公越來越多的兩人世界，郁方還特地陪老公早起，一起享受浪漫早餐。郁方也稱讚公婆是「百年難得一見的好的公公與好婆婆」，希望以後向他們一樣成為懂得當好長輩的人。