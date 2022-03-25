中央流行疫情指揮中心表示，新北市新增一起防疫旅館群聚，原境外移入個案21797的40多歲女子，經基因序列比對後，與隔壁房3名波蘭境外移入個案相符，因此改判為本土。新北市衛生局長陳潤秋今表示，該案例疑似有未戴口罩，開門外出的行為，懷疑因此受到感染，將召回當時的住戶採檢。
陳潤秋說，該個案剛好與另一確診較多的家庭互在隔壁間，她疑似有開門出來沒有戴口罩，因此推測這是可能感染源，但目前疫情沒有延伸到其他地方，防疫旅館員工每天都有進行快篩，目前都是陰性，該樓層將進行清空，並召回當時入住的住戶採檢。
中央流行疫情指揮中心表示，新北市新增一起防疫旅館群聚，原境外移入個案21797的40多歲女子，經基因序列比對後，與隔壁房3名波蘭境外移入個案相符，因此改判為本土。新北市衛生局長陳潤秋今表示，該案例疑似有未戴口罩，開門外出的行為，懷疑因此受到感染，將召回當時的住戶採檢。
陳潤秋說，該個案剛好與另一確診較多的家庭互在隔壁間，她疑似有開門出來沒有戴口罩，因此推測這是可能感染源，但目前疫情沒有延伸到其他地方，防疫旅館員工每天都有進行快篩，目前都是陰性，該樓層將進行清空，並召回當時入住的住戶採檢。
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