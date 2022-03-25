台北一名40多歲男網友透露，他身上可動用的現金只有6萬多，朋友卻說他算是有錢人了，讓他很驚訝，因為他認為只有6萬現金分明是可憐人。貼文引發網友熱議，不少人驚呼40歲已婚、無負債又有工作，存款有6萬根本財富自由。

一名男網友昨天在臉書社團《爆怨2公社》上發文透露，朋友說他活到40多歲，身上可以動用的現金有6萬多，已經可以算是有錢人了，讓他聽了非常訝異，因為他覺得自己分明就是可憐人啊！

貼文引起網友討論，不少人大喊，原PO根本財富自由。「6萬簡直財富自由」、「每天存的很辛苦，被老婆知道很容易充公」、「6萬根本財富自由好不好，走到滷肉飯店都可以大聲說，我要加滷蛋跟油豆腐」、「無負債又有工作，戶頭裡有10多萬就很了不起了」、「炫富無誤」、「如果已經結婚了，還有6萬多能動用，根本超幸福」、「不得了了，這根本財富自由」。

根據yes123求職網的調查發現，七年級生（30至40歲）的族群將收入減掉支出，僅36.1％的人收支平衡、29.1％收入大於支出、34.8％財務赤字。赤字人數已連3年增加。更慘的是，同份調查發現，青年勞工個人名下的總存款平均僅13.3萬創新低，只有1.4％的人存款在百萬元以上，19.1％的人則是沒有任何存款。