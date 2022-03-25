台中市烏日區25日舉辦防災演練，清潔隊模擬颱風來襲前，隊員加強溝渠、垃圾清運。（林欣儀攝）

2008年卡玫基颱風帶來豪大雨，造成台中市烏日區淹水成災，為防範於未然，烏日區公所25日上午舉辦災演習，模擬颱風暴風圈將靠近台灣，相關事前防範與搶修、災後復原工作；而有感於近日大小地震不斷，演練項目也特別加入地震災害應變。

這場防汛演習25日上午在烏日區朝天宮前廣場舉辦，模擬情境為強烈颱風將過境，氣象局發布豪大雨警報，地方憂心溪水暴漲恐釀成災害，隨即召集各單位及自來水公司、台電等單位，共同成立防災應變指揮中心，沒想到，地震竟也來攪局，災害應變更需兼顧多元面相。

烏日區長林崇懿表示，這次演習特別由領有防災士證書的前竹里水患自主防汛隊參與，內容設想為複合性的災害發生，內容包括颱風來襲前的水溝清理、垃圾清運、沙包堆放、低窪地區民眾疏散等工作，以及災害發生時的救溺民眾、強制撤離居民與道路橋梁封閉。

情境中並模擬，颱風還沒遠離，又發生地震且造成損害的搶救、復原工作等，區公所強調，透過實兵演練方式，盼統合公、私部門的救災資源，在災難發生時能儘速投入相關工作，避免災害擴大。

台中市府水利局指出，溫室效應造成的極端氣候型態已經來臨，天然災害造成的衝擊相當深又廣，透過水災與地震的複合式災害演習，盼強化跨機關連繫、讓各單位熟悉災害來臨前與之後的救災作業。