由於通膨大漲、英國央行升息以及俄烏戰爭的影響，英國3月消費者信心指數跌至2020年底迄今最低。

根據調研單位GfK統計，英國消費者在3月的信心指數降至31，已連續4個月逐月下滑。同時，也創下2020年11月以來最低，當時正好是新冠病毒大舉傳播時刻。

自從1974年有這份數據開始，若指數下滑超過30點的話，表示有8成機會將進入景氣衰退階段。另外，英國民眾對2023年財務狀況也樂觀不起來，上一次的低點是發生在2008年7月全球金融大海嘯之際。

GfK表示，從3月消費者信心指數來看，很明顯地大家都有危機感。因為新冠疫情、大漲通膨以及俄烏戰爭等利空消息。日前，英國政府曾指出，當地消費者通膨可能會在2022下半年時，飆升至9%。因此，2022年生活水準恐怕會是70多年來最差的。

為對抗通膨，自2021年12月以來，英國央行已升息3次。不過，還沒結束，外界預估不管景氣發展如何，恐怕5月的利率還會再上調至1%。

同時，根據這份調查，英國民眾大肆採購意願也大減9點至24點。所以，24日英國工業聯合會(CBI)的另份報告也指出，英國人日常生活成本大增，買氣縮手下當地零售業的業績出現下滑現象。