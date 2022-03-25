「2022台北國際春季旅展」今登場，旅遊電商集團易飛網（含旗下飛買家）為國內唯一參展的上市櫃旅行社（攤位編號：B519），為解決旅人常於旅展現場面臨「天人交戰」的煩惱，易飛網本次特別針對華信假期全線商品推出「先付訂、後規劃」的「安太座守則」活動，讓旅人心理、荷包通通無壓零負擔，同時也祭出銅板價最夯賞螢一日遊、南北之星船票＋行程1,700元高CP值價格，以及華信假期第2人現折1,000元優惠等，現場下訂還有機會參加摸彩，將國內不限航點機票、南北之星馬祖自由行等獎項帶回家。

2022台北國際春季旅展今日起至3月28日止，展期為期4天，為今年首場大型旅展，也是清明兒童連假前唯一的國內旅展。易飛網集團表示，隨著本土疫情持續穩定、邊境尚未解封，且迎接上半年或下半年初共三大連假，包括4月初清明兒童連假（4/2至4/5）、4月底5月初勞動節連假（4/30至5/2）及6月初端午節連假（6/3至6/5），看好今年上半年國旅需求將持續暢旺，易飛網決定插旗本次旅展，成為國內唯一參展的上市櫃旅行社，盼於邊境解封前，將國旅業績推向新高峰。

易飛網集團指出，本次旅展現場推出的多樣化國旅優惠，可分為「華信假期、國內團體、南北之星系列、機+酒自由行、高鐵假期」等五大類別。以華信假期為例，本次特別推出「安太座守則」活動，現場付訂1,000元即可保留優惠名額，回家再與另一半以更充裕時間決定旅程日期、航班及飯店，免去小倆口或夫妻檔須於旅展現場「天人交戰」的難熬時光，全線商品皆適用，不分航點機+酒僅3,888元起，除旅展DM商品一口價外，旅展期間現場報名還可享第2人折扣1,000元優惠，邀請旅人暢遊歡慶20週年的澎湖花火節、一睹奇幻藍眼淚的金門風光、體驗台東慢食文化，或是透過華信航空獨家航線自台中或高雄飛抵花蓮，遊覽太魯閣峽谷、白楊步道、山月吊橋等大自然精心雕琢的秘境奇景。

易飛網集團說明，國內團體旅遊主打商品為「新竹火金姑1日」199元起，旅展現場報名下訂，2人同行第2人即享半價優惠，相當於以銅版價99元就能前往全台最佳賞螢區東窩溪，觀賞滿天飛舞螢火蟲，並走訪IG打卡聖地「歐風玫瑰花園」及藝術小村落「新瓦屋客家文化保存區」；「桃園彩色海芋季2日」599元起，同樣享旅展第2人半價優惠，只要299元便能徜徉彩色海芋、百合及香水百合等共超過9萬株花卉的夢幻花田。此外，金門年度盛事「浯島城隍文化觀光季」將走訪閩南聚落、享道地美食、賞花海、夕陽、星空等美景，3天2夜只要4,980元起。

易飛網集團進一步指出，易飛網獨家代理的南北之星快輪將於4月試航，台北至馬祖單趟航程僅3小時，就能體驗CNN推薦一生必看藍眼淚，「早去下午回」行程時間充沛，更不擔心霧鎖馬祖，易飛網加碼贈送，前3航班的旅客可獲得馬祖特色小禮；「南北之星團體遊」則嚴選６大行程帶您暢遊四鄉五島，旅展現場報名限定商品第2人現省1,000元；「南北之星自由行」隨選住宿最自由，旅展放送優惠折價券每人200元，可抵半日遊、一日遊或租機車，讓您深度悠遊馬祖風光。

針對機加酒自由行，易飛網特惠強檔「說走就走澎湖自由行4日」，來回機票加住宿，每人只要5,699元起，旅展現場報名付訂2人同行即享第2人再優惠500元。而高鐵假期特惠促銷也推出「搭高鐵、送住宿」活動，購買高鐵來回車票，即可免費入住各地飯店，例如「台南富信大飯店2日」平日出發只要2,700元起，還附早餐，再加贈yoxi計程車乘車金最高615元。

易飛網集團補充，旅展期間易飛網國內外訂房，會員享好康優惠降2％（折扣代碼：WHTL0317），親子旅宿最低優惠價只要1,500元，千萬別錯過！春季旅展現場更準備了摸彩活動，下單達1,000元即可參加抽獎，獎項包含南北之星馬祖3天2夜自由行、南北之星船票、國內不限航點機票、Xpark套票、HOLA PARK門票、華信假期及高鐵假期折價券等多樣好禮，就在旅展現場等您帶回家。易飛網線上旅展「易起旅行一起飛」也於易飛網官網如火如荼展出中。