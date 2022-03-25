只花80元中200萬 全家發票中獎名單出爐 15:422022/03/25 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全家公布發票中獎名單。（示意圖／報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 111年1-2月獎號出爐。 全家便利商店本期(2022年1-2月)中獎發票，開出1組特獎200萬元，在桃園和信店消費80元幸運中獎。 頭獎20萬元則開出4組，分別在新竹頎邦店、新昆陽店、永和仁和店、長治大江店，消費者分別購買飲料、零食、水果，就獲得20萬大獎。 另，為了鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對雲端發票專屬百萬元獎，「全家」共開出2組，分別於鑫德店、三重新正店，消費者購買茶飲即中獎相當幸運。 去年11、12月期千萬中獎發票 ４張未領 29元外送費即中大獎 連假花東旅遊夯 台鐵加開5列次EMU3000 #開出 #分別 #200萬元 #80元 #幸運 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 萊爾富統一發票開出千萬大獎 花95元中大獎 14:462022/03/25 財經 合庫銀 徵300人加入幸福企業 04:102022/03/25 產業特刊 商用不動產發燒！前2月成交額創20年次高 逾255億 15:232022/03/21 財經 本周最幸運生肖TOP5 屬虎喜事不斷 屬豬財星入庫 06:302022/03/21 運勢 幸運能量降臨！上半年4星座美夢成真 射手事業起飛 10:032022/03/19 運勢 屏東獲永慶不動產屏東自由店陳美洲、饒家寧捐贈復康巴士 19:442022/03/22 財經 改變20年來景象 高通膨促使惠譽率先下修全球GDP預測 17:032022/03/22 財經 竹北超越新北！晚3年買房要多花457萬 16:352022/03/23 房市新訊 9年前遭賣掉淚流不止！黃牛福生幸運被婦買下捐贈「老牛的家」 現況曝 19:292022/03/20 生活 1-2月統一發票千萬獎號出爐 雲端發票獎暴增到165萬組 13:322022/03/25 財經 普丁開出確切停戰條件 鬆口願與澤倫斯基面對面談判 09:002022/03/18 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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