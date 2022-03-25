111年1-2月獎號出爐。

全家便利商店本期(2022年1-2月)中獎發票，開出1組特獎200萬元，在桃園和信店消費80元幸運中獎。

頭獎20萬元則開出4組，分別在新竹頎邦店、新昆陽店、永和仁和店、長治大江店，消費者分別購買飲料、零食、水果，就獲得20萬大獎。

另，為了鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對雲端發票專屬百萬元獎，「全家」共開出2組，分別於鑫德店、三重新正店，消費者購買茶飲即中獎相當幸運。