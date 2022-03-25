高雄市65歲以上長輩已達17.4％，高市府工務局為了提昇友善環境品質，除了積極推動騎樓整平改善工程，並持續補助無障礙設施改善，其中轄內5層樓以下建築物改善無障礙設施及設置昇降設備最高補助金額可達216萬元，盼能透過無障礙設施改善讓民眾有更高便利性。

高市府工務局長楊欽富表示，因應高齡化社會來臨，為了讓身障、高齡、孕婦或使用育嬰車等行動較不便者出入更方便，大力推動外部環境與建築物無障礙設施改善外，高雄既有公共建築物總列管數共4585件，目前已改善4108件，改善率達89.6％。

此外，工務局也積極推動騎樓整平改善工程，共計改善完成長度達1萬5700餘公尺，今年度再向中央爭取補助800萬元，預計可再增加1500公尺騎樓整平路段，提昇友善無障礙生活環境。

工務局表示，核准用途屬於集合住宅或住商混合且供住宅使用比例達50％以上的建築物，就可申請無障礙設施改善補助，申請項目包含集合住宅共用部分室外通路、避難層坡道及扶手、出入口、室內通路走廊及昇降設備等。每案補助比例以總工程經費45％為上限，原則上以申請套裝補助為主，經審查合格者可補助36萬至216萬元不等。

工務局說明，為了讓民眾申請計畫更易執行，藉由補助方式協助老舊公寓加速改善無障礙設施，達到可及性、便利性及安全性的目標。補助對象為2012年底住宅法施行前已領有建築物使用證明文件或實施建築管理前已建造完成的集合住宅。