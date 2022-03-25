立法院會25日表決通過18歲公民權修憲案，台中市長盧秀燕表示，她在2014年，2016年3月在立法院提案修正《中華民國憲法》第130條條文，將取得選舉權之年齡由現行20歲調降為18歲，現在立法院通過修憲案，符合社會期待。

立法院會表決通過18歲公民權修憲案，未來年滿18歲的中華民國國民，依法擁有選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權，以及被選舉權，後續將交由公民複決，通過要獲得965萬以上的同意票。

盧秀燕指出，她在擔任立委期間，2014年6月即提出「降低投票年齡為18歲」修憲案，2016年3月在立法院提案修正《中華民國憲法》第130條條文，今天立院通過修憲案終於符合社會期待。

盧秀燕強調，全世界超過9成的國家，無論其政治、社會及經濟情況如何，年滿18歲即享有投票權已為世界趨勢，在台灣只要滿18歲就有服兵役的義務，所以在《刑法》上負有完全的責任，而且現在政府很多的決策都與18歲到20歲年輕人有關，對於年輕人應該給予相對應得的投票權利。