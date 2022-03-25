門神「進酒」修復前後對照圖。(台南市文資處提供／曹婷婷台南傳真)

門神「獻花」修復前後對照圖。(台南市文資處提供／曹婷婷台南傳真)

台南白河永安宮門神彩繪於2017年獲列為台南市一般古物，6扇門神均由府城著名彩繪藝師潘麗水於1970年繪製，廟方2019年委託台南藝術大學執行門神修復，修復團隊於執行過程使用X射線螢光光譜分析儀（簡稱XRF）檢測元素含量，於彩繪層中測出「金」與少量銅元素，推斷貼金區域當時使用金箔，而非金漆繪製。

文資處指出，白河永安宮6扇門神為府城著名彩繪藝師潘麗水繪製，底材選用珍貴檜木，是建廟時經營木材行的前永安宮主委詹金水捐獻，且為配合廟體建築，門神彩繪高度達364公分，遠高於其他同等規模的廟宇。

由於門神繪製至今已過半百，門扇表面彩繪層出現皺縮、汙漬、起甲與剝落等劣化狀況，市府與文化部協力挹注經費，三方共同進行修復計畫。

此次修復計畫執行內容包含可見光、紅外線、紫外線、彩繪層切片分析與測試等多項科學檢測項目，層層分析彩繪各面層的工藝技法與受損狀況，建置完整健檢紀錄，再依照劣化狀況對症下藥，進行加固、清潔、填補、全色等修復工序，耗時約2年的修復過程，也以縮時攝影詳實記錄。

值得一提的是，修復團隊於過程中驚喜發現，永安宮這組門神彩繪居然藏有「金」喜！原來，團隊以X射線螢光光譜分析儀（簡稱XRF）檢測元素含量，發現彩繪層中的貼金區域測出「金」與少量銅元素，可知貼金的純金含量非常高，據此推斷，當時使用的是純金成分高的金箔，而非使用金漆繪製。

為避免基底材因溫濕度變化而變形，門神板上下各使用一長型橫條固定木板結構，在X光檢視下，可看出當時使用三角木楔暗榫，於門軸端榫嵌入門軸內加強固定，相較於鐵釘直接釘上，更加穩固。

文資處指出，台南市訂有補助私有古物保存維護要點，接受各私有古物所有人或管理人提出保存維護申請，此次白河永安宮也向文資處申請經費製作古物解說牌及影片，結合修復縮時影片及訪談，記錄門神風華再現的過程，目前影片已上傳至廟方官方Youtube，民眾除可上網一睹修復過程的祕辛，也歡迎前往白河永安宮欣賞6扇門神彩繪修復後，重現風華。