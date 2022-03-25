鈊象(3293)2021年每股盈餘高達67.21元，總計配發50元現金股利及10元股票股利。今天鈊象法說會上法人提問第一題就是針對股本大幅膨脹希望公司說明，董事長李柯柱表示，除了看好公司未來成長性，也希望股票流通率增加，讓整體本益比提高，投資大眾也能受益。

鈊象2021年營收突破百億元，每股盈餘高達67.21元，每股獲利傲視同業。公司一次發放10元股票股利，等於股本膨脹一倍，引起市場關注。

李柯柱指出，鈊象已經13年沒有發出股票股利，因此，大膽發放股票股利；其次，鈊象的資本額7億元在遊戲產業中屬於中等，內部仍看好未來成長性，提高營收也希望擴大營運規模。第三想法則是認為讓鈊象股票流通率增加，整體本益比能夠提高，讓投資大眾收益。

他也表示，股本膨脹每股獲利稀釋一半，但營運團隊不會希望直接除以2，今年獲利還是有成長空間，讓EPS往上走。