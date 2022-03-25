中龍鋼鐵節水有成效，獲經濟部水利署「2022節水榮耀頒獎」肯定。(中龍鋼鐵提供／林欣儀台中傳真)

因應極端氣候來臨，中龍鋼鐵公司近幾年大力推動廠內循環水系統，目前已可讓每滴水逐級使用達到6次、製程水的總體回收率高達98.6％以上，經濟部水利署日前舉辦「2022節水榮耀頒獎典禮」，特別頒給中龍公司110年「產業組」甲等獎，肯定其對節水的努力。

中龍鋼鐵公司指出，因應全球氣候異常變遷帶來的供水缺口，台灣長期面臨缺水危機，中龍也以各種方式節水，包括系統排放水逐級回收、蓄水池上架設漂浮式太陽能設備減少蒸散等製程改善，另更藉由分散式控制系統(DCS)，即時監控用水情形，以最佳調度模式節約用水量，持續精進廠內水資源管理效率，目前整體用水量僅約原估計值的47％。

中龍鋼鐵公司強調，經水利署統計，2020年該公司節水成效達1年146.7萬噸，約相當於587個奧運標準游泳池水量，成效卓越；未來將更積極與政府、地方一起合作推動節水理念，也配合鄰近學校舉辦珍惜水資源等環境教育課程，用實際行動展現支持水資源永續利用的決心。

其實，中龍鋼鐵目前已與台中市政府、台中港務分公司共同簽訂「台中市福田水資源回收中心放流水回收再利用案」用水契約，規畫以再生水取代部分製程用水，並將製程已無法重複使用的放流水用於港區道路、碼頭裝卸及工程之揚塵抑制灑水等需求，提高廢水再利用率，充分利用珍貴水資源。