為鼓勵民眾發現及體驗自然的美好，觸發對於環境永續的價值建立，新北市環保局積極推動環境教育設施場所認證，鼓勵民眾前往遊玩，目前新北市共認證18處場域，其中「齊柏林環境學習中心」為今(111)年最新認證的環教場所，館內收藏了許多齊柏林導演精彩的空拍作品，捕捉了台灣的山、河、海、城市及人文，透過這些影像紀錄，帶領觀眾從臺灣的上空俯看大地的容貌及歷史痕跡，藉以喚起人們對土地的情感，歡迎民眾前來遊玩。

龍門露營區進行環教課程，探訪雙溪河測量其深度 新北市政府提供

環保局表示，「齊柏林環境學習中心」於淡水區中正路316-1號，館內設計了多元展場及環境教育課程，如適合成人參與的「典藏台灣」課程，透過照片找尋拍攝地點、觀察臺灣地景變遷歷程，並結合環境議題，探討人與環境互動產生的影響及永續環境的可能性；適合國小高年級的「從空中看台灣」課程，則運用環境影像搭配遊戲傳達河川污染問題等，希望透過空中的不同視角帶領觀眾看見台灣土地所面臨的環境問題。中心內的「齊柏林空間」也推出《映河》展，讓觀眾從猶如一面鏡子的河流中，看見人與河流互動的痕跡，映現環境本質的樣貌。

淡水水資源回收中心提供專為學生設計的主題課程，讓學生了解污水如何進行處理及循環 新北市政府提供

環保局表示，春天是個適合出遊踏青的季節，新北市擁有18處環境教育設施場所，種類多元，包括休閒農場、公園、風景區、遊樂園、博物館、環保設施等，不僅是休憩遊玩的好去處，同時也兼顧環保觀念的傳遞，歡迎民眾前來探訪。

環保局舉例，位於新北市貢寮區雙溪河出海口的南側，含水域的整體空間佔地約72公頃的「龍門露營區」也非常適合大小朋友前來遊玩。該露營區為一座綠意盎然、山海環抱的生態公園，擁有豐富自然資源、特殊的地形及多樣性的動植物，在園區內不僅可進行垂釣，亦可體驗獨木舟，民眾可申請「探訪雙溪河」及「龍門大冒險」等體驗課程。露營區內也依照不同的露營模式提供各種營位，像是木屋營位區、汽車營位區，木板營位區及草皮營位區，數量高達231個，最多可容納一千餘人。

在環保設施場域中，以「淡水水資源回收中心」為例，其早期為淡水區主要的港口，現在則蛻變為下水道系統污水處理廠，並於110年7月取得環境教育設施場所認證，同時也獲選為「綠建築教育示範基地」。場域內安排專人導覽解說，設計許多適合學生參加的主題課程，並設置了廠區模型，以透過多媒體影片宣導，介紹污水處理及循環利用，鼓勵民眾養成水資源節約使用的生活習慣。