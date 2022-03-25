鑑於全球正朝2030年淨零碳排目標邁進，為響應凈零永續策略，今年台新30周年將「永續」立為年度主軸之一，期把減碳觀念置入民眾的日常消費，實現全民「綠色生活」的理念，台新銀行發動逾600萬持卡人響應減碳議題，展開植樹減碳計畫，倡導消費碳中和的概念，將為持卡人於新北市林地種植1,000棵樹。

台新銀行個人金融事業總處副執行長包國儀表示，台新除攜手台灣首家B型企業「DOMI綠然」發起植樹減碳計畫喚起民眾重視環境，更精選全球ESG投資標的，讓民眾在投資理財的同時，能支持企業ESG氣候變遷、永續經營等議題。台新銀行2018年與台灣首家B型企業DOMI綠然合作，DOMI綠然從全球5,000家認證企業中，脫穎而出五度奪得Best for the World大獎，推動至今，已有超過百萬持卡人轉換數位帳單、累計減少4,300萬張紙本帳單，幫助近500戶能源弱勢家庭更換節能家電，攜手發揮環境及社會影響力。

包國儀指出，今年台新30周年之際，再度發動超過600萬台新銀信用卡持卡人響應減碳議題，透過台新銀行信用卡的植樹減碳計畫，倡導消費碳中和的概念。今年5月1日至8月31日，民眾使用台新銀行信用卡消費達檻，並完成環境友善任務，台新銀行將為信用卡持卡人於新北市林地種植1,000棵樹。且5月前使用台新銀行FlyGo信用卡騎乘GoShare等綠能共享機車、大眾交通工具，新朋友可獲最高13％（既有卡友最高5％）、玫瑰Giving卡節假日最高3％回饋。三項活動共可減降約2,860公噸的碳排放量，相當於超過一座大安森林公園的樹木，藉由日常消費呼籲全民一起為綠色生活的凈零目標邁進。

隨著ESG議題逐漸被重視，市場上掀起綠色投資風潮。包國儀說，台新Richart數位帳戶順勢推出全新的ESG基金投資組合，精選海內外多檔ESG投資標的，讓年輕的數位用戶用銅板練習投資理財的同時，也能表達對永續經營理念的支持。目前Richart的投資專區提供給數位／族群多種簡單、易懂的投資選擇，提供10元就能練習投資的「銅板投資」基金組合，也能跟著「理查選」，一鍵進行懶人投資。

若想嘗試投資ETF，每檔500元就能入手的「ETF小額購」，這次新上架的ESG投組，除可透過銅板投資方式進行整個組合的購買，也能透過「自己選」的功能，在百元基金中挑選最新上架的ESG產品，客製自己喜愛的投資組合，快速跟上全球ESG的風潮。

環境議題是世界的趨勢，包國儀強調，台新銀行不遺餘力投入凈零永續，同時也呼籲各界共同為環境社會貢獻，接下來4月22日世界地球日，力邀跨產業的環境友善商戶，合作推廣數位帳單與刷卡優惠，帶動更多企業與民眾實踐綠色生活，響應多贏的永續價值，致力於成為民眾綠色生活的智慧好夥伴。