福特六和汽車宣布新人事命令，原任財務副總經理陳文芳升任福特六和汽車總經理一職，並於4月1日生效，現任總經理邴兆齊因個人生涯規劃因素，將自福特六和汽車退休。

現任福特六和汽車財務副總經理的陳文芳擁有國立政治大學企業管理碩士學位，自1998年加入福特六和汽車，擔任財務分析師，此後歷任福特亞太廣島辦公室財務分析經理、福特六和汽車主計長；並曾於GSK葛蘭素藥廠歷任台灣及香港地區資深財務長、台灣區代理總經理；於2018年再度加入福特六和汽車擔任財務副總經理。

福特六和汽車董事長許智樂表示，陳文芳兼具於不同產業及地區任職之豐富經歷，以及對汽車產業從後端到前端每個流程的了解，福特六和汽車未來將借重他熟諳財務及策略管理等企業營運之深厚經驗，領導福特六和汽車繼續向前，持續深耕台灣市場，為顧客帶來更優質的產品及服務。同時，許智樂董事長也表示，邴兆齊在總經理任內以優秀產品線結合智慧製造成就產業競爭力，成果深受市場肯定，於2021年帶領福特六和汽車站穩台灣市場前三大。非常感謝他多年來對福特六和汽車的重要貢獻與服務。