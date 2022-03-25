內埔鄉公墓461名亡故榮民骨骸，將遷移至嘉義軍人公墓納骨堂安置，軍方前往表達敬意。(李明祺提供)

長期協助亡故榮民骨骸遷葬的李明祺(中)，在起掘法會後也放下心中大石。(李明祺提供)

清明節前夕，主要安葬單身亡故榮民的內埔鄉第10公墓，配合遷葬政策，計畫改造成為綠地公園，25日舉辦起掘遷厝超薦法會，未來461名亡故榮民骨骸，將遷移至嘉義軍人公墓納骨堂安置，讓長期關注此事的屏東縣阿猴城慈善會理事長李明祺直呼欣慰。

李明祺表示，1949年前後隨國民政府自大陸遷台的資深榮民，單身比例相當較高，加上軍中服役時待遇普遍 不佳，在社會上多屬中低收入戶。

但在民國3、40年間，所有重大國家建設都看得到這數十萬人身影，於懸崖斷壁間，徒手開挖山壁，闢路且造橋，靠著一斧一鑿與大自然拚搏，才有如今台灣美麗風景與便利生活。

被稱作「老芋仔」的這些人，多是經歷戰爭苦難，老死之前都是孤獨一生，可以把這些人稱作「上帝送給台灣的守護天使」，李明祺說 ，這群無名英雄終其一生沒為自己的榮華打拚，反而盡心盡力帶給台灣幾代富貴，如今他們葬在離鄉異土，這代人有義務讓英靈們有更好 對待。

當時退輔會找上長期協助無主遺骸遷葬的屏東縣阿猴城 慈善會，看著一處處先人塚皆是為台灣立下汗馬功勞的無名英雄，他絲毫未考慮便允諾扛下責任，如今終於盼到好的結果，法會這天，李明祺臉上始終掛著笑容，懸在心中許久的大石也終於可以放下。