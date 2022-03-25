台新銀行公益慈善基金會與時報金犢獎合作，透過競賽方式，徵選第13屆「您的一票，決定愛的力量」活動主視覺，這次以「認真 永續」為主題，將號召兩岸學生透過創意表現，響應聯合國於2015年宣布的「2030永續發展目標」17項SDGs目標，旨在2030年前，共同解決包括貧窮、水污染、氣候變遷、城市永續等問題。

台新銀行公益慈善基金會表示，金犢獎創辦於1992年，被譽為青年創意奧斯卡，集結兩岸優秀青年學子，每年超過50萬師生參賽，總人數迄今累積超過千萬人。這次與金犢獎合作的徵選範圍更擴及兩岸，對象包含大學及高中生有志於活動主視覺創作者皆可參加。

該基金會推動「校園公益」專案，深耕校園多年，除長期與文化大學進修推廣部廣告系合作，運用學生專業協助社福團體，行銷推廣或商品包裝改良，讓學生能理論與實務並用，運用所學，貢獻社會。基金會說明，於2017年也曾連手dodoker度度客群募平台與淡江大學學生，為社福團體進行網路募款。2019年更與「實踐大學媒體傳達設計學系」合作，由曲家瑞老師指導該系學生創作競賽「您的一票，決定愛的力量」活動主視覺─「傳遞愛、愛傳遞」，實踐大學社會責任（University Social Responsibility，USR）。

該基金會指出，活動近期已展開全台校園巡迴徵件介紹，包含台灣師範大學、彰化師範大學、台北商業大學、台北科技大學、高雄科技大學、雲林科技大學、虎尾科技大學、崑山科大、南開科大、輔仁大學、文化大學、世新大學及復興商工等場次，歡迎有志參加第13屆主視覺設計獎的同學進行報名。

參賽同學除依主題選出金犢獎、銀犢獎、銅犢獎各選出1名獲得獎學金外，得獎同學更有機會將所繪製主視覺實際運用於第13屆「您的一票，決定愛的力量」系列活動宣傳中，作品將可露出於相關文宣製作物。第31屆時報金犢獎國際競賽，自即日起至5月15日截止收件。