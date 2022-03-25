生技中心董事長涂醒哲25日在成果發表會中表示，疫情翻轉生醫熱度，為加速與國際接軌，今年將以強化商化、提早與業界或引進資金投入研發、提早與醫界合作為三大發展方向，力拚台灣生技能量讓國際看得到。

執行長吳忠勳指出，生技中心有「三寶」，Tri-mannosyl ADC平台、CHO-C量產細胞株、細胞治療技術，今年都將陸續以技術授權或衍生新創的方式開花結果。另外，積極籌備的創投基金，已經開始募集資金，預計第三季成立。

吳忠勳表示，獨家研發具有專利保護的Tri-mannosyl ADC平台，目前已成功吸引包括歐、美、日、韓等多家國際藥廠矚目，並與來自新加坡的單位有實質ADC共同開發的合作，生技中心自主開發的Anti-MSLN ADC（DCBAD2001）是第一個經由Tri-mannosyl ADC平台所開發成的抗體藥物複合體新藥，目前Tri-mannosyl ADC平台已取得台灣、澳洲、日本、美國、加拿大及韓國等6國專利許可，估計今年將可技術授權產業，替台灣在次世代抗體藥物市場上取得先機。

另外，自主研發CHO-C量產細胞株更是屢次獲獎的科專成果，現在已是亞太第一個擁有自己品牌的CHO細胞量產平台，與目前最為藥廠使用的CHO-S細胞相比，生技中心自行研發的CHO-C穩定度幾乎是CHO-S的兩倍，產量方面成功以連續式製程取代現行的傳統批次製程，讓量與質能同時兼顧。此CHO-C量產平台已提供多家廠商共14件委託生產和細胞株開發服務，更在2021年成功取得日本訂單，進軍日本委託市場。今年CHO-C團隊可望自生技中心spin off，成立新創公司，讓臺灣的生物製藥產業增加有潛力的新軍，並在未來搶攻上千億美元的生物藥量產市場。

在細胞治療方面，生技中心研發的CAR-T與iPSC分進合擊、加速臨床應用，開發的人源化PD-L1抗體基因的Globo H CAR-T細胞，對Globo H高表現的胃癌細胞具有專一性毒殺功效，毒殺效果超過70％，成為醫師眼中的抗癌利器。同時另一團隊建立iPSC幹細胞分化技術，鎖定巴金森氏症與聽損障礙切入臨床應用，未來將朝眼睛、神經和免疫系統等治療需求發展。中心為了強化與產學研醫各界於細胞治療領域合作，提升再生醫療領域的研發能量，先後已與花蓮慈濟醫院、三軍總醫院及國防醫學院攜手合作，導入臨床醫師的經驗，有機會將細胞治療的成果快速運用於臨床上。