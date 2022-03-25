陸軍特戰官兵近日執行18天、總長456公里行軍，台大土木所畢業的甯尚祺不但成為首批被納入特戰行軍的軍事訓練役男，為了完成全程行軍，更是自願延後退伍時間。

為落實戰備訓練，強化特戰戰力，陸軍特種作戰指揮部特5營刻正執行「戰術任務訓練」，全程橫跨新北、桃、竹、苗等4個縣市、23個鄉鎮，官兵在為期18天，456公里不分晝夜的訓練期間，頂著高溫炙熱，克服天氣晴雨變化、身體疲勞及各項戰術、戰技演練的考驗，藉由務實的訓練過程，具體提升部隊整體作戰能力，展現特戰部隊「忠義驃悍、勇猛頑強」的精神。

陸軍指出，軍事訓練役男與所有志願役官兵一起頂烈日、承受大雨濕冷天候，共同執行各項訓練。難能可貴的是二兵甯尚祺原本將在31日退役，卻因珍惜同連弟兄姊妹情誼，自願完成行軍後再離營。

甯尚祺表示，在短短4個月服役期間遇到行軍，是人生中相當特別的體驗，而且一生中只有那麼一次，所以選擇延後退伍。

雖內心充滿緊張，但也帶著許多期待，畢竟這種經驗在他這一生當中，就只有這麼一次，因此選擇延後退伍。

由於俄烏戰事的緣故，台灣各界討論延長義務役役期，而身為4個月軍事訓練役的甯尚祺則認為，訓練本身精實與否才是重點，「到了特戰後學到很多，且戰鬥技能也有所提升，對於能完整參與這項任務，我感到非常有意義。」