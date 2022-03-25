苗栗縣長徐耀昌非常重視高齡人口長照服務。（謝明俊攝）

25日苗栗縣長照中心新建大樓動土，建築師解說樓層設計規畫。（謝明俊攝）

25日苗栗縣長照中心新建大樓動土，縣長徐耀昌等主持祝禱。（謝明俊攝）

25日苗栗縣長照中心新建大樓動土，縣長徐耀昌等主持動土。（謝明俊攝）

為了迎接苗栗縣高齡化社會到來，許多需要長期照護的老齡人口適必增加，苗栗縣政府規畫在現有衛生局旁空地，興建新的長照暨衛生教育大樓，以容納長照業務所需人員辦公需求，並設置長照園區景觀休憩空間，以及共用停車場，成為苗栗縣公共衛生及老年照護的重心。

苗栗縣政府是從2001年成立苗栗縣長期照顧管理中心，專門負責整合衛政及社政業務，服務全縣老齡人口，原有辦公室由衛生局遷至縣府第2辦公大樓，至今業已10年。

由於苗栗縣已邁入老齡社會，長輩照護工作持續加重，苗栗縣長徐耀昌陸續在全縣設置超過200個長照據點、社區伯公照護站，用來照顧全縣的高齡人口，除了提供共餐、送餐服務外，也提供延遲老化、娛樂等服務功能，所有長照業務負荷量持續增加，必須增加相當的業務承辦人員，以符業務所需。

由於長照中心人員目前已增加至80人，預估未來需求將擴編至百人左右，以目前所在大樓空間已近飽和，無法提供完善的辦公空間，因而規畫興建新的長照中心大樓，以完整貫徹徐耀昌照護長輩的重要政策。

新的長照大樓選在後龍鎮衛生局旁空地，原本規畫興建費用為6千多萬，但因國內原物料及相關興造成本持續上漲，縣府追加總預算至9千6百萬元，才得順利發包。

新大樓規畫為地上3層樓建築，由於經費受限，所以並未規畫興建地下停車空間，總樓地板面積為430坪，分別規畫成1樓衛生教育展示區、公共藝術區、行政管理課辦公室、會議室等，2樓則為照護服務課辦公室、照專辦公室、會計室、主任室、檔案室等，3樓則為照管辦公室、多功能禮堂等。

25日上午，苗栗縣長徐耀昌、議長鍾東錦等主持動工典禮，期望新大樓落成後，能為老齡長照工作提供更完善的辦公環境，有助於長照工作推動。