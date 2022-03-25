新竹福泰商務飯店，因租賃合約將到期，5月10日起停止訂房。（新竹福泰飯店提供／邱立雅竹市傳真）

擁有新竹市在地16年歷史的新竹福泰商務飯店，傳出5月10日起停止訂房，因飯店租賃合約至5月底為止，福泰飯店集團將不續約，6月起結束營業。新竹福泰商務飯店也證實此一說法，並表示將在歇業前舉辦感恩專案，也會媒合員工其他分館協助就業。

新竹福泰商務飯店臉書還貼著慶祝光復高中奪冠、邀請大家來新竹同歡，以及搭配20年電話沒換的熱潮，貼出梗圖期待與客人再相見，但卻無預警傳出將於5月10日停止接受訂房與服務，主因為飯店租賃合約至5月31日為止。

福泰飯店集團25日發出聲明表示，感謝各界長年支持新竹福泰商務飯店的貴賓好友及業者們，給予誠摯地關心與支持，由於飯店租賃合約至5月31日為止，打算不續約，將結束營業，飯店住房服務至2022年5月10日止，從今年6月起將結束16年營業。

聲明中也指出，回顧這16年來的美好歲月，當時為因應日商旅客會議的需求，飯店員工每日貼心安排公務車及早晚殷勤相待，消費者也對服務也讚譽有加，尤其開放陸客觀光時，飯店1年接待境外人士達3萬人次，更展現出台灣人親切的暖心服務。

「跟疫情無關。」新竹福泰商務飯店也表示，確實是飯店租賃合約到期，跟疫情無關，尤其目前景氣回溫，是總公司有其他考量，才決定停止營業。目前已陸續跟熟客們說明情況，接下來也會推出感恩專案回饋消費者，員工也會媒介到各分館協助就業。