統一發票今(25)開獎，過往都會開出號碼特別獎1組、特獎1組、頭獎至六獎3組，以及200元的增開六獎1組，不過財政部宣布，本期起統一發票取消增開六獎1組，改為增開雲端發票專屬獎500元獎65萬組，消息曝光許多民眾狂哀「雲端真的不太容易，跟只對三碼的比難很多」、「雲端從來沒中過」。

財政部表示，為鼓勵民眾多使用載具存取雲端發票，達成節能減碳政策目標，今年將以往每期增開六獎1組，改為增開雲端發票專屬500元獎65萬組，也就是每期雲端發票專屬500元獎開獎組數由100萬組提高為165萬組。

而全數獎項分別為以下：

特別獎1000萬—1組

特獎200萬—1組

頭獎至六獎—3組

雲端發票專屬100萬元獎—30組

雲端發票專屬2000元獎—1萬6千組

雲端發票專屬800元獎—10萬組

雲端發票專屬500元獎—165萬組

消息被轉發至PTT引起熱烈討論，大家紛紛表示，「雲端越來越難中，根本挑號碼吧？」、「雲端越來越難中獎，不推」、「雲端自從被推廣後就越來越難中了」、「雲端真的不太容易，跟只對三碼的比難很多」、「雲端從來沒中過」，不過也有人覺得「很好啊，最多發票的超商、網購都歸戶省事」、「雲端中過兩次，比紙本好中」、「環保也好」、「還好我都用雲端」。