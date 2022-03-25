案22595、案22596、案22597，三名個案匡列接觸者狀況。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市新確診4名新冠本土個案，經市府衛生處調查，指標個案22595在發病前4天內，3月21日前往維也納幼兒園，案22596（警員個案）因陪同案22595急診就醫採檢確診，擴大匡列追查再發現案22597，與1名暫未列案號警員，目前確認案22595與案22597都於2月22日同時間在愛四路銀河小吃店。

基隆市衛生局長吳澤誠表示，案22595是46歲女性，案22595是53歲男性，24日晚間發先身體不舒服，案22596陪同一起到醫院急診，醫院PCR檢驗後發現案22595的Ct值13.7新冠肺炎確診，要求陪同就醫案22596必須採檢，檢出Ct值27.1確診。

吳澤誠說明，接獲通報衛生單位緊急匡列，案22595雖從事服務業，基本上都是接觸家人，匡列接觸者6人採檢4人，除案22596警員個案陽性外，另有1名39女性（案22597）採檢確診，案22597因獨居先匡列1人正在檢驗中。

吳澤誠強調，同時間緊急追查案22596警員個案職場接觸者，匡列86人全數採檢，再發現1名警察確診，目前暫無暗號，已經先通報中央，其他31名陰性，54名檢驗中。