濁水水利發電所的發電機組除役後改作為展示。（周麗蘭攝）

位於林內鄉烏塗村的濁水發電廠完工於日據時代1923年，引濁幹線水源發電， 2005年除役功成身退，目前是雲林縣定古蹟，台電今（25日）進行內部整修，以1年時間修復屋頂、木構架、牆體、門窗、防治蟲蟻，轉型為水利發電博物館。

林內鄉烏塗村地處濁水溪中游，濁水發電廠（日據時代舊名濁水水利發電所）是日本政府為興建烏山頭水庫與嘉南大圳在 1921年興建，以提供工程所需的電力，1923年完工啟用。

它的發電原理是使濁水溪及清水溪合流的「濁幹線」，一部分水流供給發電所，利用15公尺的地形落差形成川流式水力發電，發電後的尾水重新匯入濁幹線灌溉下游農田。

濁水發電廠1999年改隸台電公司明潭發電廠，更名為「明潭發電廠濁水機組」，九二一地震後牆壁出現裂縫，2004年被列為雲林縣定古蹟「濁水水力發電所」，隔年除役停機作靜態展示，左側2011年啟用的新廠房則繼續發電。

雲林縣府文觀處表示，「濁水水利發電所」古蹟是巴洛克式無樑柱無鋼筋的磚牆結構體，使用年代久遠，九二一大地震後，外牆、水車室曾出現裂縫，經修補勉強使用，但耐震度可能不符法定規範。

明潭發電廠表示，濁水發電所廠房歷史已百年，建築物劣化，還有漏水、滲水等問題，爭取近1500萬元辦理修復工程，25日舉行祈福儀式後開工，預計明年3、4月完工。