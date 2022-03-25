統振(6170)今年獲利創下13年新高，董事會也通過每股擬配發每股現金股利1.6元，現金殖利率約4.92%。

統振2021年合併營收為新台幣29.8億元，受惠於三大事業營運穩健放大，貢獻營業毛利6.3億元、營業利益1.4億元，稅後歸屬於母公司淨利1.6億元，稅後每股盈餘為1.86元，獲利交出13年來新高紀錄。

統振2021年三大事業體包括金融科技與通訊、能源、流通三大事業體之營收比重分別為50%、33%、14%，其中，金融科技與通訊在公司積極拓展外籍移工之金融匯款市場下效益逐步展開，2021年度總會員數大幅年增54%，全年匯款筆數亦同步大增61%，推進公司2021年營業毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別達21%、5%、7%，三率三升。

統振董事會決議通過，擬配發每股現金股利1.6元，配發率達86.02%，現金殖利率約4.92%。

展望第一季，統振仍維持審慎樂觀看法，觀察隨著新冠疫情的舒緩，台灣外籍移工將重新開放，今年的外籍移工人數預期將恢復成長，公司亦不斷優化Q Pay使用介面來有效帶動移工使用人次的提升，擴大金融科技與通訊事業營運規模，堆疊公司獲利穩定的成長的動能；另外，流通事業新取得代理權的德國德之寶(Doppel herz)保健食品已於今年初於各大電商平台與實體通路上架銷售，未來將隨著各個品項的銷售率提升，創造穩健的營運淨現金流，挹注統振未來營運再上一層樓。