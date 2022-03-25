長榮(2603)2021年年終發出40個月獎金，今年「年中」員工紅利又提撥13億元，平均一人又可領10個月，通膨的時代，獲利好到連獎金也「膨脹」。不過，還有一家比長榮霸氣，遊戲股王鈊象(3293)今年員工紅利提撥高達14.36億元，以員工月平均薪資近5萬元來看，推估每個員工平均「年中」獎金可領接近30個月，遊戲股王不輸給航海王。

鈊象2021年稅後淨利創高，高達47.35億元，公司營運大好，老闆也不吝嗇發給員工獎金，去年度員工酬勞金額達到14.36億元，鈊象員工為1018人，平均一人可以拿到140萬人，以平均月薪近5萬元估算，平均員工可以拿到近30個月年「中」，又是一家薪酬令人稱羨的公司。董事長李柯柱指出，鈊象通常以績效獎金為主，會遠高於年終獎金，以往這部分獎金通常在9月發放，今年預計提前到8月，但不是每人都有這麼高，還是要看個人的績效而定。

此外，鈊象近年來年年調薪，2021年調薪5％，今年會少一些，目前公司破百萬年薪員工占比達75％。

李柯柱表示，現在各行各業搶人搶的很凶，如果公司獲利沒有那麼好，想要好的福利也不容易，鈊象過去這2、3年進入飛速成長階段，可以吸引好的人才。兩年前法說會曾說過，希望創造公司、員工及股東三贏，公司有更多福利給員工，鼓勵員工創造更大營收，這2、3年的確達到，不但員工創造更多營收，也讓股東有更多獲利。

但他表示，根據公司章程規定，給同仁福利已經達到3到20％的最上限，短時間沒有辦法給予更高福利，未來股東會再研究是否修改公司章程。