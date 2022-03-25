大陸國務院聯防聯控機制25日召開新聞發佈會。大陸國家衛健委疾控局副局長、一級巡視員雷正龍表示，統計3月1日至24日，全大陸累計報告本土感染者已超過5萬6000例、波及28個省份。其中吉林省疫情仍處於高位水準，本月統計到24日止的累計感染者超過2萬9000例，連續多日每天新增感染人數超過1000例，吉林市和長春市的疫情處於持續發展階段。

另外包含上海市、河北省、福建省、遼寧省疫情近日也快速增長，疫情發生地的社區傳播風險持續存在。其他包含山東省青島、威海、淄博，廣東省深圳、東莞等地疫情則已得到初步控制。北京市、重慶市、浙江省等地疫情形勢趨於平穩。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友在會上表示，Omicron由於其傳播速度快、感染人數多，疫情造成的死亡總數及社會危害與影響，並沒有因此而減輕。

他表示，針對有關國家研究過2021年8到10月、去年11月至今年1月兩個時間段的病死率與死亡率的比較，前三個月以Delta病毒株流行為主，後面三個月以Omicron病毒株流行為主。雖然Omicron導致的病死率下降，但同期因疫情造成的死亡總數或死亡率卻高於Delta的同期死亡數。

吳尊友指出，大陸是一個人口大國，一個非常小的發病率或死亡率，乘以14億的人口基數，絕對數就會很大。只有做到動態清零才能消除疫情隱患，才能規避大規模人群感染可能造成的醫療資源擠兌、預防大量的老人或基礎疾病者的可能死亡。