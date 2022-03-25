造紙大廠正隆(1904)今（25）日召開線上法說，公司表示目前報價仍未完全反應成本上漲，預期2022年首季毛利率與去年第四季相當，對第二季需求回溫審慎樂觀。隨著台越2地工紙、紙器新產能及沼氣綠電、生質能熱電系統陸續啟用，預期對營運成長均具正面效益。

正隆總經理張清標表示，去年原物料及能源成本大增，公司對此掌握市場需求、有適時調漲價格反映部分成本上漲，但第三季台灣及越南因疫情升溫而暫緩調漲，同時間原物料及能源成本仍持續增加，即使第四季隨市場狀況恢復有再度調漲，仍無法完全彌補整體成本上漲。

展望2022年，張清標指出，首季廢紙價格維持高檔，木漿報價因需求增加、供給不足而大漲，煤炭等能源價格因俄烏戰爭衝擊急漲後雖見拉回，相較去年同期仍在高檔波動。集團對此致力降低能耗因應，並提高替代燃料比重、調整汽電發電比率，以減少相關成本上漲衝擊。

市場需求方面，張清標表示首季需求相對較淡，預期台灣需求在4～5月將逐步提升，對第二季審慎樂觀。越南產銷目前維持正常，後續需視俄烏戰爭、海運等問題對外銷影響。中國大陸在疫情升溫下運作還算正常，將強化風險控管，目標營運持穩、維持獲利表現。

正隆發言人何台桹表示，若排除春節期間，台灣及越南首季稼動率均維持逾95％的全能生產。中國大陸在疫情影響下，稼動率維持65％穩定水準。受短月及需求淡季影響，預期毛利率將與去年第四季相當，後續視市場狀況決定是否有機會再度調漲，以反應成本上漲壓力。

投資布局方面，正隆持續海內外擴大回收紙再生規模，強化綠能循環優勢，積極推動低碳製紙、發展再生能源與數位轉型，全方位布局循環經濟藍圖。張清標指出，燕巢新紙器廠1.8億平方公尺產能已投產，產銷面持續強化推進中，對營收及獲利均可望增添正面效益。

其次，台灣大園廠的沼氣綠電系統將在4月啟用併網台電，年發電量估達1920萬度綠電。配合年產能6.6萬噸的再生白漿線預計第三季完工、下半年投產，可擴大使用廢紙容器和下腳料。竹北廠年發電量1.26億度的生質能熱電系統亦預計第三季啟用，降低對煤炭依賴。

越南方面，正隆平陽造紙廠第二期年產能40萬噸工紙產線、鄰近的濱吉紙器廠均預計第三季完工投產，增添營運成長動能。預計台、越2地投資將推升全集團紙與紙板年產能達250.2萬公噸，紙器產能增加1.2億平方米、達19.07億平方米。

何台桹指出，正隆今年資本支出約110億元，目前正積極投入北越北江紙器廠規畫，預計明年首季投產，同時已展開平陽造紙廠第三條工紙產線規畫，布局越南百萬噸級一條龍造紙基地，以掌握東南亞紙包裝商機，持續朝亞洲低碳綠能新紙業目標邁進。

張清標表示，正隆將持續推動低碳智紙轉型，布局海內外循環經濟據點，迎接國際去塑減碳商機。為持續建立減煤與零燃煤再生能源，正隆已啟動旗艦造紙廠后里廠的生質熱電系統和沼氣發電系統規畫，預計2024年後陸續完工，將大幅提高綠電產出和創造低碳優勢。

營建業務規畫方面，何台桹表示，目前北市羅斯福路及饒河街都更案均已完銷並入帳，進行中的杭州南路案預計2024年完工，目前預售中的43戶已銷售一半。預期若順利完銷，營收規模約40億元、估可獲利4.8億元。