莫德納（Moderna）周四在其「疫苖日」活動上表示，其新冠疫苗全年營收預測從190億美元上修至210億美元，並宣布公司正在開發能同時對付新冠狀病毒、流感病毒和人類呼吸道合胞病毒（RSV）的多合一新疫苖。

該公司今年2月預估今年其新冠疫苖已簽約銷售額為190億美元，額外採購選擇權估達30億美元，周四則將今年該產品營收預測上修至210億美元，並預估今年額外採購額約為5億美元。

此外，莫德納宣布正在開發名為「mRNA-1230」的新疫苖，此款疫苖可同時對付新冠狀病毒、流感病毒和人類呼吸道合胞病毒（RSV）。該公司也將開發另一款名為「mRNA-1287」的候選疫苖，用來預防引發地方流行病（Epidemic）的人類冠狀病毒229E、NL63、OC43和HKU1。

莫德納執行長Stephane Bancel表示，未來出現更具危險性的新冠變種病毒機率為20%，因此年長者與免疫力不足的高危險族群可能需要每年接種加強劑。他並表示，未來疫苖能有效對抗新變種病毒的機率高達八成，但仍不可因此鬆懈。

莫德納正在向美國食藥管理局（FDA）申請緊急授權，為6個月至6歲的幼童接種自家新冠疫苗。此外，該公司上周為自家新冠疫苗提六接種第4針的緊急使用申請，且接種對象為所有18歲及以上的美國人。此前輝瑞向美國FDA提交的第4針使用授權申請則僅針對65歲以上年長者。