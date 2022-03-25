台中大里區某國中24日中午傳出一名國一男學生墜樓身亡悲劇，事後有家長在社群網站PO文指稱，這個學生長期被霸凌，並說他墜樓前還跟同學揮手再見；對此，校方公開發文聲明證實該生3月23日曾和同學發生糾紛，但並無記過、霸凌等情事，為求公正，該校將啟動外部調查。

台中大里24日傳出一國中13歲男學生墜樓身亡，消息傳出後，有家長在爆料公社二社發文指稱：「剛剛下班回來，聽到兒子說這個學生長期被霸凌，事發的前天有跟同學發生爭執，導致這位學生被大過，心裏難過，他墜樓前還跟他們同學揮手再見…，做為家長的我聽了心中很難過，也很傷痛，一個小孩就這樣走了，真的心很痛…」

市議員李天生也透露，今年農曆年過後、剛開學時，該名學生親屬曾向他反應孩子在校內遭到排擠，不但言語霸凌，還被同學潑水，他請校方及教育局好好介入輔導，沒想到還是發生悲劇，令他感到相當遺憾。

學校發表書面聲明。（校方提供／馮惠宜台中傳真）

校方稍早也發表聲明，指稱，經調查該生3月23日曾與同學發生糾紛，校方經詢問發生經過後，依程序通知雙方家長，但並無記過情事，而有關媒體報導，疑似涉及霸凌的部分，經初步調查尚無霸凌情形，該校將依程序啟動外部調查。

校方強調24日意外事件發生後，立即啟動緊急應變措施：陪同送醫急救、通知家長並到院關懷慰問、校安通報、專輔老師入班安撫學生、調整教室位置、安排少數目睹事件同學諮商輔導、提供全校學生安心文宣、配合警政系統調閱監視影像，晚間再到案生家中慰問親屬，並將提供相關協助。

聲明中也強調，這件意外令人悲傷、難過與遺憾，也請外界不要再以訛傳訛，以免造成更多的傷害。

據悉該名學生曾是小學籃球隊員，身型比同齡孩子還高壯，學業中等，和同學相處並無太大問題，而在發生悲劇後，學校和家長連繫，家長還說孩子早上出門時看不出異狀，家長雖不願追究，但表達希望了解原因。

家長在社群網站PO文指稱孩子目睹墜樓男同學曾揮手再見。（翻攝自爆料公社二社）

★勇於求助，遠離網路霸凌，中時新聞網關心您

檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-33931885；教育部反霸凌投訴專線: 0800-200-885

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980