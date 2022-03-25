彭文正「論文門」案律師張靜日前因涉妨害秘密罪遭台東地檢署搜索約談，甚至遭聲押，地院最後裁定當庭釋放；律師李怡貞認為此事茲事體大，法律圈應該出聲，而彭文正現身留言「又一位律師站出來為司法正義發聲」，李怡貞則回覆「我只求未來我選總統你不要質疑我學歷，你有家事案件再來找我啦，婚姻遺產都可以喔」，還說自己不要泛政治化。

律師張靜日前因涉及妨害秘密罪，遭台東地檢署搜索約談，但檢方聲押後被發現程序不完備，讓法官當庭釋放，張靜昨（24）晚到台北地院自訴東檢承辦檢察官和2名主任檢察官；而律師李怡貞曾對於律師事務所被搜索發表看法，她說當事人與律師間有秘密通訊之權利，若動輒遭搜索，既破壞大眾對律師的信賴，更可能架空被告的辯護權。

李怡貞近日對張靜一案發表多個看法，她認為檢律關係不應該如此對立衝突，但她不會只站在一邊或煽動輿論，重要的是身為律師要敢出聲表達，認為要求懲處咎責偵辦的檢察官其實已經干擾辦案，但是搜索拘提程序有無瑕疵，整件事有沒有違反偵查不公開，也是值得注意

律師張靜遭檢方搜索聲押，李怡貞認為此事茲事體大，彭文正現身留言「又一位律師站出來為司法正義發聲」，李怡貞則回覆「你有家事案件再來找我啦」。（翻攝自李怡貞臉書）

律師張靜遭檢方搜索聲押，李怡貞認為此事茲事體大，彭文正現身留言「又一位律師站出來為司法正義發聲」，李怡貞則回覆「你有家事案件再來找我啦」。（翻攝自李怡貞臉書）

李怡貞的發文讓彭文正親自留言「又一位律師站出來為司法正義發聲」，而李怡貞則回覆「那個…我未來選總統，麻煩不要質疑我學歷，我碩士論文還沒寫我自認」，今日她又將彭文正的留言截圖PO出，指出她不希望自己的臉書粉專泛政治化，「我只求未來我選總統你不要質疑我學歷，你有家事案件再來找我啦，婚姻遺產都可以喔」，李還在留言處補充她不是任何黨派的打手，也沒有要選議員或立委。