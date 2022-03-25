台北市勞動局長陳信瑜遭控違反行政中立。北市議員徐立信今在議場放出錄音檔加碼爆料，指螢橋國中校長歐陽秀幸在校務會議上公開呼籲不要投徐立信，涉違反行政中立。對此，台北市長柯文哲表示「該怎麼辦就怎辦」，教育局長曾燦金承諾究責、徹查。

徐立信指出，螢橋國中每周三早上將校園操場提供給非營利螢橋幼兒園師生使用，但有幼兒園學生家長向他陳情，表示螢橋國中某組長多次阻攔幼兒園師生進入操場，徐因此前往關切、詢問校方。

徐立信在當場播放錄音檔，歐陽秀幸在校內會議中公開表示，「中正區某議員，請你們以後千萬不要選他，徐X信議員，這件事他有來關心，因家長有跟他陳情」。

徐立信強調，他自己沒有介入學校運作，或人事採購任何案件，完全就是處理民眾陳情公事，就因如此，校長竟叫大家不要支持他，應有基本準則。

曾燦金坦言，兩件事情的處理都很不恰當，他會去究責、徹查；柯文哲沈默許久後表示，該怎麼辦就怎麼辦。

歐陽秀幸說明，場地糾紛是去年的事情，議員播放錄音的會議是導師會議，當時大約有十幾位老師在現場，她當初好幾天都在處理這件事，事情比較複雜，牽扯到校內人員還有和幼兒園的場地協調。

歐陽秀幸表示，她的發言確實是她思慮不周，情緒累積較多，一時失言，對徐立信很抱歉，她已和徐立信致歉、說明，也取得他的諒解。

教育局補充，下周就會進行調查，若有違反行政中立法等相關法規，將視情節議處，若查證屬實，將決移送校長成績考核委員會討論。