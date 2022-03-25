柯文哲今赴北市議會施政報告。（摘自北市議會轉播）

台北市長年底選舉將近，北市副市長黃珊珊有意接棒參選，但北市議員王欣儀今表示，市府三位副市長都有不同督導項目，但黃珊珊卻為選舉撈過界，屢見她承辦其他副市長督導的業務，但黃珊珊否認相關指控，強調「只要市民需要她的地方，我都會去。」

柯文哲今赴北市議會施政報告，王欣儀質詢時表示，北市三個副市長都有權責分工，舉例而言，工務局、都發局及交通局都是由具有工程背景的彭振聲負責，但再興社區女兒牆倒塌、大安區公辦都更工作站及信維整宅開幕，都看到黃珊珊到場，簡直為選舉撈過界。

此外，王欣儀說，過去安排里政座談時，只有市長和里長會到場，但市府近期又加開場次，舉辦區政說明會，還由黃珊珊主持，讓她能巡迴說明市府施政政策，但內容大多非黃珊珊督管業務，此舉根本利用行政資源，去地方上搶選票，市府簡直權責不分。

不過，黃珊珊解釋，自己負責災防辦公室，所以女兒牆倒塌這種發生災情之處，她都會第一個在場，且民政局是她管轄，所以區政說明會當然是自己主持，至於信維整宅開幕，里長邀請她到現場，並強調「只要民眾需要我的地方我都會去」。

但王欣儀王不以為然，怒批黃珊珊種種行為簡直撈過界，明明副市長都有清楚分工，建議柯文哲乾脆只用一位副市長就好，反正「她每個地方都會去」，那還分幹嘛，但柯文哲對此表示，市府副市長確實有分工表，但黃珊珊會到的地方，她都講得出理由。