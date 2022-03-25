搶食振興五倍券最後倒數1個月的使用期限，宜蘭綠舞國際觀光飯店把振興券優惠再放大推出「振興券住房專案」，即日起至4月30日平日每人2750元就能入住，並依房型贈送經典浴衣、抹茶體驗或和菓子體驗3選1，且活動期間入住指定房型，還加贈12歲（含）以下加1位入住附早餐不加價，房客可在日式庭園中感受文化體驗，還能趁浪漫紫藤花盛開之際暢遊日式主題園區，與園內羊駝、水豚等人氣萌系動物近距離互動。

宜蘭綠舞國際觀光飯店即日起至4月30日推出的「振興券住房專案」，讓無論是情侶、閨蜜或親子客群都能用相當划算的價格來趟療癒身心的日式假期，旅人只要使用不限金額的振興券，周一至周四下榻「玥-山景雙人客房」每晚優惠價5500元，「嵐-家庭四人客房」每晚優惠價1萬1000元，還會依房型贈送經典浴衣、抹茶體驗或和菓子體驗3選1；而在振興券活動期間，入住套房與Villa房型，每房還送加1位12歲（含）以下的房客入住不加價的好康，且包含附贈早餐。

宜蘭綠舞推出「振興券住房專案」訂房優惠，加贈房客經典浴衣、抹茶或和菓子體驗3選1，打造高CP值旅行。（宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）

餐飲的部分也有新意，「蝶舞咖啡廳」開賣新一季晚餐，強調節令及手作感，增添用餐互動食趣外，更有新鮮現做的概念，Semi Buffet每位1080元＋10%起，可享主菜「爐烤美國特級翼板牛排」或「爐烤美國特級翼板牛排」2選1，餐檯菜餚「大阪燒」是一大亮點，焦酥口感中散發著蔬菜的清甜與肉香，是層次豐富的經典日本美食；而甜點有日本夏季代表性和菓子之一「水信玄餅」，概念源自於江戶時代的安倍川年糕，最早使用大量日本赤石山脈的泉水製作，口感滑潤清涼並帶有泉水自然的甜味，消暑沁涼。

3月中旬逢紫藤花季，綠舞日式庭園內的紫藤花開，更顯浪漫氣息。（宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）

此外，經典雙人下午茶也同步登場，推出主廚私房料理「海鮮炸物拼盤佐蒜香美乃滋」、「蘭陽櫻桃鴨賞披薩」、「義大利波隆那肉醬薯球」3選1，以及經典手作甜點，每組1080元+10%，預定再贈送雙人萌寵牧草體驗。

「蝶舞咖啡廳」推出新一季晚餐，Semi Buffet可選主菜「爐烤美國特級翼板牛排」或「脆煎香料橄欖醬午仔魚」2選1。（宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）

宜蘭綠舞經典雙人下午茶，主餐可搭配美味的「義大利波隆那肉醬薯球」。（宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）