特戰官兵執行特種偵察訓練。（軍聞社提供）

特戰官兵演練「迫砲聯合操作」科目。 （軍聞社提供）

為落實戰備訓練，強化特戰戰力，陸軍特種作戰指揮部特5營刻正執行「戰術任務訓練」，全程橫跨新北、桃、竹、苗等4個縣市、23個鄉鎮，官兵在為期18天，456公里不分晝夜的訓練期間，頂著高溫炙熱，克服天氣晴雨變化、身體疲勞及各項戰術、戰技演練的考驗，藉由務實的訓練過程，具體提升部隊整體作戰能力，展現特戰部隊「忠義驃悍、勇猛頑強」的精神。據了解，日前向總統蔡英文投訴裝備不齊全的特戰兵阿忠也在其列。

根據《軍聞社》報導，特5營上午於坑子口靶場實施小部隊戰鬥訓練，官兵分組進行「隱伏區開設」、「特種偵察」、「伏擊作戰」、「迫砲聯合操作」、「應用射擊」與「戰傷救護」等訓練科目，在教官指導下，務實提升特戰部隊戰鬥能力，而此次戰術任務訓練首次將「常備兵役軍事訓練」訓員納入隨隊訓練，訓員甯尚祺二兵依令應於3月31日結訓，但他抱持「一日特戰、終身特戰」精神，自願完成此次戰術任務訓練後再結訓離營。

航特部表示，「戰術任務訓練」是特戰部隊駐地施訓的要項之一，結合國軍防衛作戰構想及特種作戰的戰術應用，全程採「想定結合敵情、縮短距離實兵演練」方式，融入歷年訓練經驗、應用射擊及陸空通聯等訓練元素，置重點於「兵種協同作戰、協力航空旅野戰基地開設、反特攻作戰及跨區增援」等課目，供作戰區防衛作戰兵力運用參考，以符合防衛作戰實需；另運用仿真實戰演練，磨練及驗證特戰部隊作戰能力，使特戰部隊不論在山隘或濱海城鎮等作戰場景，均具有全方位作戰能力。

航特部指出，特5營官兵自3月15日執行任務迄今，期間經歷二次夜行軍及動輒20公里以上的徒步行軍訓練，並且有超過一半的訓練都是在風雨中實施，許多參訓官兵起了水泡、汗疹、股癬，但在多變的天氣型態與高壓的訓練場域下，卻是鍛鍊特戰勇士具備勇猛頑強精神，不可或缺的關鍵。

航特部強調，艱苦、嚴格及高強度的訓練，往往可以激發團隊高昂士氣及凝聚力，參訓幹部均具備豐富的行軍訓練經驗，過程中秉持特戰部隊「攜手同心、患難與共」的袍澤情誼，不斷砥礪官兵，期能展現出強烈的戰鬥意志，克服困難，共同走出屬於特戰官兵的榮耀。

此外，航特部表示，陸軍戰鬥個裝籌補規劃，依戰鬥、戰鬥支援及勤務支援等部隊屬性依序換裝，陸軍特指部特戰營是優先撥補單位，並於107年全面換發新式戰鬥個裝，新進人員則是使用離退人員所繳回的堪品，後續將依照撥補順序換發全新個裝給相關人員更換，頭盔與防彈背心等高單價管制軍品，於檢驗合格後撥發給官兵使用，戰術手套與腰帶等消耗性軍品，官兵年度可使用個人年度配發點數至國軍服裝供售站選購，目前特戰營的戰鬥個裝均已補齊，並持續彙整官兵的使用意見提供產製單位，作為爾後研改的依據。