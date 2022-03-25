新華社25日報導，聯合國大會美東時間24日通過法國、墨西哥等國家提出的一項關於烏克蘭人道主義局勢的決議草案。這項草案鼓勵各方根據國際法，通過政治對話、談判、斡旋和其他和平手段，早日和平解決俄羅斯與烏克蘭之間的衝突。

中國常駐聯合國代表張軍在投票前發言中表示，中方歡迎任何有助於緩解或解決烏克蘭人道危機的倡議和舉措。中方的根本出發點是推動國際社會和聯合國高度重視烏克蘭人道局勢，呼籲有關當事方就人道問題加強協調，切實保護平民，特別是婦女、兒童等脆弱群體的安全，為人員撤離和人道救援行動提供便利。

張軍表示，當今世界面臨重重嚴峻挑戰，烏克蘭危機的溢出效應進一步帶來全球影響。世界還沒有走出新冠肺炎疫情的陰影，不斷擴大實施全方位、無差別的制裁，已經並將進一步對全球經貿、金融、能源、糧食、產業鏈供應鏈造成巨大衝擊，嚴重影響各國民眾正常生活，使本已困難的世界經濟雪上加霜。占世界大多數的發展中國家不是這次衝突的當事方，他們不應該被捲入矛盾，不應該被迫承受地緣衝突和大國博弈的後果。

張軍強調，處理國際和地區熱點問題，不能只有使用武力和制裁兩種選項。面對複雜形勢，各國都有權獨立自主決定外交政策。有關國家不應採取非友即敵、非黑即白的簡單化做法，不應強迫任何國家選邊站隊。尊重各國主權、獨立和領土完整是一項國際關係的基本準則，適用於所有國家、所有情況，這方面不應有任何例外，更不能搞雙重標準。

張軍表示，對話談判是應對烏克蘭危機的唯一出路。中方強烈呼籲國際社會保持理性，加強團結，為實現停火、開闢和平作出不懈努力。中方將繼續為勸和促談發揮建設性作用。