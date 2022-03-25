現代人健康意識抬頭，許多從小喜愛的食物，長大後反而不願意再碰，一名網友分享，長大後就不太常吃鹽酥雞、臭豆腐等易致癌食物，好奇「還有哪些食物會隨著年紀增長，而變得不太常吃」，引發網友討論，其中被最多人點名的，就是「含糖飲料」和「吃到飽」。

原PO在PTT的WomenTalk板發文表示，很多以前常吃的食物，像是鹽酥雞、臭豆腐、醃製烤物等易致癌食物，長大後反而越來越少吃，連下午茶、蛋糕等甜食也幾乎不會碰，因此好奇「還有哪些食物會隨著年紀增長，而變得不太常吃？」

不少網友紛紛回應，「甜食，現在碰一點甜的，就覺得喉嚨卡卡」、「蛋糕類的甜食，看到那一層鮮奶油就飽了」、「餅乾糖果，完全不吃了」、「太油、太甜、太鹹都不吃，以前明明覺得還好，但現在覺得少吃為妙」、「精緻澱粉」、「培根香腸這類的加工肉品」、「油炸物，以前超愛，現在超怕」。

眾多留言中，「含糖飲料、吃到飽」被最多人點名，「全糖飲料，現在都喝無糖」、「現在飲料只能接受無糖的」、「含糖飲料幾乎不喝，以前年輕時每天照三餐配一杯」、「吃到飽現在覺得超浪費」、「去吃到飽對我來說是痛苦了」、「吃到飽，以前學生時期超愛，最好是飽到天靈蓋，但老了真的沒辦法」、「年紀大看到吃到飽反而會怕」。