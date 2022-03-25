大高雄不動產開發公會甫結束會員大會，25日舉辦「大高雄不動產開發公會第12屆理監事會共識營」，邀請高雄市副市長林欽榮出席，加強與政府部門聯繫溝通，林欽榮指出，高雄邁入軌道經濟時代，市府在捷運交通建設4線齊發、TOD土地開發及都市更新等議題上同時推進，希望公會繼續成為政府與民間意見溝通的關鍵協力平台，公私攜手合作打造全台最大的「S」廊帶科技走廊。

林欽榮表示，高市府因應行政院「大南方、大發展南臺灣發展計畫」，打造「S」廊帶科技走廊，逐步由岡山、路竹往北辦理各行政區之都市計畫檢討，首波岡山的檢討草案已經完成。此外，高雄捷運4線齊發(輕軌、黃線、小港林園線、岡山路竹延伸線)，日前行政院宣布中央核定高雄捷運黃線建設計畫，本計畫總經費高達1442.37億元，確定將由中央專案補助833.82億元。

捷運黃線也是2020年8月陳其邁市長上任以來中央核定的第2條高雄捷運路線，後續將配合捷運站體中心劃定周邊400公尺成為蛋黃區增加容積，採TOD土地開發讓高雄邁向軌道經濟新時代。

因應科技走廊與捷運路網建構的發展契機，林欽榮說，高雄科技S廊帶，發揮磁吸效應讓更多關聯產業落腳高雄，期盼在大高雄不動產商業同業公會新任理事長洪光佐的帶領下，公會持續發揮專業和溝通能量，扮演政府與民間意見的關鍵平台，公、私協力，共同攜手業界合作打造全台最大的「S」廊帶科技走廊。