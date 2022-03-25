高盛周四宣布已調升今年美國公債殖利率預測，主要因物價壓力的影響廣泛且更為持久，以及考量聯準會變得更為強硬的鷹派立場。

根據高盛出具的最新預測報告，該投銀將今年底美國10年期指標公債殖利率預測從2.25%調升至2.7%，並預估到2022年底和2023年底，美國兩年期公債殖利率將分別升至2.9%和3.15%。

周四美國債市再度遭到拋售，10年期公債殖利率尾盤上漲2.3個基點，報2.344%，盤中一度急升10.4基點，報2.399%。

高盛預估美國30年期債息的漲勢將相對緩和，到2022年底可能升至2.75%。

此外，高盛預期2年期和10年期債息曲線將在年底小幅「倒掛」，但強調未必要將此視為經濟衰退可能隨之而來的指標。

高盛表示，在通膨高漲的環境下，名義（Nominal）債息曲線通常較容易出現「倒掛」，我們可能在這個周期看到提前發生或幅度更大的倒掛，或這兩種情況同時出現。在這樣的環境下，可能需要幅度更大的倒掛，才能在預測模型中產生與最近周期相同的經濟衰退機率。

該銀行表示，這些預測所面臨的風險包括俄烏戰爭是否緩解或通膨是否更為持久等，這些風險可能導致債息進一步上揚，反之如果戰事緩解或通膨降溫，則債息可望隨之走跌。