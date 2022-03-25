【旅遊經 編輯部報導】「2022桃園兒童藝術節」以「擁抱世界的勇氣」為主題，規劃「表演」、「展覽」、「市集」、「童玩」等四大系列活動並串連各文化館舍，讓全桃園從3月到5月體驗都能體驗多元豐富的兒童節。桃園兒童藝術節主場活動於兒童節連假，4月2日到4月5日在平鎮新勢公園舉辦，每日演出2場將新勢公園設施量身打造成全新兒童劇場《超越極限運動會》，讓整個公園成為演出舞台，並以精彩歌舞帶出運動家精神及熱血賽事劇情；主辦單位並規劃新馬戲展演及工作坊，讓大家手腳並用一起來學馬戲基礎，現場還有好玩的兒童藝術體驗區，可「童」在一起來玩漂浮大球、彈跳床等！

除了主場活動之外，也有多項精彩活動，如：馬祖新村眷村文創園區「眷村懷舊童玩日」則規劃了眷村懷舊遊戲體驗、闖關活動、小英雄遊行、親子市集及有趣的工作坊，充滿童趣的眷味遊戲彷彿穿越時光隧道，讓人回味懷舊眷村時光，此外還規劃了桃園市傑出演藝團隊敦青舞蹈團為馬祖新村創作的全新兒童舞劇《雅婷妹妹的3C奇遇》，從現代人被3C綁架的困境切入，以獨特的舞劇形式帶您與雅婷妹妹來場奇幻之旅。

4月4日桃園市兒童玩具圖書館適逢一週年生日，上午規劃了水果奶奶大型人偶帶動唱、迷你鐵人運動會等活動，邀請大小朋友們一起來為兒童玩具圖書館慶生，當天下午則安排在八德藝文天幕廣場帶來廣受歡迎的波力救援小英雄，由韓國唯一授權的兒童劇《波力特別的一天》，讓帥氣的波力隊長教大家化險為夷，快樂享受兒童節！

除了精彩的主題活動外，兒童節期間文化館舍活動的豐富程度也令人目不暇給，包括中平路故事館、壢小故事森林、壢景町及南崁兒童藝術村、楊梅故事園區、木藝生態博物館、77藝文町、A8藝文中心、龜山眷村故事館、土地公文化館、桃園光影文化館，分別結合館舍本身特色辦理了工作坊、展覽、市集等活動，展現了豐厚的在地文化能量。

相關「2022桃園兒童藝術節」系列活動訊息可至活動官網或「桃演本舖」臉書粉絲專頁查詢。

圖片：桃園市政府文化局提供