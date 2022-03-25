民進黨高雄巿議員初選領表登記25日是最後一天，但前鎮、小港5連霸資深議員林宛蓉卻遲未現身，後在臉書發出棄選聲明，表示跟丈夫郭玟成為台灣民主、自由打拚，讓世界疼惜台灣，已完成台灣民主化階段任務，決定放棄競選連任。

雖然宣布放棄連任，但今天高雄巿議會農林委員會，擔任召集人的林宛蓉仍率隊前往大樹區農友種苗公司、姑山倉庫產業文化休閒園區及佛光山佛陀紀念館等地考察，盼市府和民間各界合作，加強推廣在地農產品，並朝零碳排目標邁進。