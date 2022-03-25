民進黨高市5連霸議員林宛蓉不選了！稱「已完成階段任務」 16:462022/03/25 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨5連霸高雄巿議員林宛蓉（左三）宣布棄選。（高雄巿議會提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨高雄巿議員初選領表登記25日是最後一天，但前鎮、小港5連霸資深議員林宛蓉卻遲未現身，後在臉書發出棄選聲明，表示跟丈夫郭玟成為台灣民主、自由打拚，讓世界疼惜台灣，已完成台灣民主化階段任務，決定放棄競選連任。 雖然宣布放棄連任，但今天高雄巿議會農林委員會，擔任召集人的林宛蓉仍率隊前往大樹區農友種苗公司、姑山倉庫產業文化休閒園區及佛光山佛陀紀念館等地考察，盼市府和民間各界合作，加強推廣在地農產品，並朝零碳排目標邁進。 初選登記結束 民進黨高市議員47人搶35席 訂單看到11月 單月營收創高 長聖信紘科 營運衝 #林宛蓉 #5連霸 #棄選 #高雄 #市議員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 余登發紀念音樂會 賴清德盼大家保護台灣主權 17:492022/03/06 政治 一周3天不參加早自習不夠 青民協發起連署：要5天 12:302022/02/23 生活 出席余登發紀念音樂會 賴清德：保護台灣主權 04:102022/03/07 政治要聞 客語二重唱自爆暈船史 嘔吐物「飛來飛去」超驚人 19:152022/03/21 娛樂 雙和醫院設「金門鄉親服務檯」楊鎮浯：在外打拚也能感受縣府關心 18:532022/03/07 生活 生日收到醫生尪超傳統禮物 陳怡蓉猛吐槽卻愛爆：被戰事影響了 08:032022/03/15 娛樂 火藥味濃！菊系6立委站台對上湧言會 賴瑞隆：黨部主委應中立 12:042022/03/12 政治 台中追思228 盧秀燕祈禱俄烏戰爭早日結束 17:572022/02/27 政治 紀念二二八 蔡英文：將台灣民主經驗分享到全世界 09:562022/02/27 政治 遠雄房地產 329檔期七案齊發 04:102022/03/09 產業特刊 電子無力 達人押寶航海鋼鐵 04:102022/03/06 產業特刊 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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