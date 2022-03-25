驚悚！北捷軌道失火「16班列車硬通過」挨轟便宜行事

台北捷運淡水線台大醫院站11日早上冒濃煙，市議員苗博雅25日踢爆，軌道絕緣基鈑失火後，北捷公司雖宣稱4分鐘排除狀況，但她發現花了57分鐘才完全滅火，甚至有16班列車不顧乘客安危通過火源，炮轟北捷只為求列車不誤點便宜行事。市長柯文哲對此回應，要求北捷專案報告。

台大醫院站11日上午冒出濃煙，北捷對外表示4分鐘排除狀況，不過，苗博雅今在市長施政報告踢爆，從頭到尾回報到真正滅火經過57分鐘，甚至有16班車通過火源，這樣的情況不正常也不容許被發生。

苗博雅調閱資料發現，11日上午9時7分開始到10時4分，只有9時16分、9時26分、9時29分等3班車經過後停下來滅火，其他16班車都是沒停下來，從火源上通過，根本不符合SOP。

她指出，當天9時7分134車次回報軌道著火，9時12分119車次經過，行控中心指示以半自動模式限速40公里經過，但SOP只允許第1部列車載客通過起火地點，第2部就必須停下滅火，另外9時16分有1名駕駛員下車滅火，SOP是必須要2人協助滅火，1人負責滅火、1人保管列車鑰匙，結果卻只有1人滅火，也不符合規定。

此外，苗博雅表示，9時26分至10時2分有14班車通過火源，其中11班自動駕駛直接通過，軌道失火SOP是一旦再度復燃，必須停車滅火再通過，但都沒有做到。

苗博雅說，柯文哲上任後已是第5次發生軌道絕緣基鈑失火，2015年花9分鐘滅火，後來愈來愈長，變成23分鐘、48分鐘，現在57分鐘，先前花9分鐘滅火造成列車誤點15分鐘，由於超過5分鐘就必須通報，現在都是便宜行事，只求列車不誤點。

對此，柯文哲回應，沒有看到這個新聞，專業問題專業回答，會要求北捷專案報告。