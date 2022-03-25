中國大陸外交部發言人汪文斌25日主持例行記者會。針對提問有關中國大陸和索羅門群島之間的警務和安全領域合作，引發了澳洲方面的擔憂。汪文斌表示，中方已經多次就中索警務和安全領域合作闡明立場。中索合作符合國際法和國際慣例，有利於維護索國社會秩序，有利於促進地區和平穩定，有利於增進中索以及地區各國的共同利益。

汪文斌指出，去年11月，索羅門群島爆發嚴重社會騷亂，民眾生命和財產安全受到巨大的威脅。中方堅定支持索羅門政府止暴治亂，維護穩定，向索方提供了多批警用物資援助，並派出臨時警務顧問組赴索羅門開展培訓，幫助索警方加強自身能力建設，受到索羅門政府和社會各界的廣泛讚譽。

汪文斌強調，中索作為兩個主權獨立的國家，在平等相待、互利共贏基礎上開展正常的執法和安全合作，這符合國際法和國際慣例，有利於維護索社會秩序，有利於促進地區和平穩定，有利於增進中索以及地區各國的共同利益。