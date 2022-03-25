中信兄弟以去年中職總冠軍隊伍身分前進總統府。（毛琬婷攝）

中信兄弟去年奪下相隔11年的總冠軍，25日以中職總冠軍隊身分前往總統府，接受總統蔡英文表揚，最後雙方互贈紀念品，兄弟送上一件運動外套，蔡英文還轉頭問身後的資深統一獅球迷、副總統賴清德：「你要穿嗎？」讓現場笑聲不斷。

蔡英文致詞時說，兄弟是她接見的第3支職棒冠軍隊，也代表中職競爭激烈，她提到，大家都說兄弟是「黃衫軍」，「我本來以為你們今天會穿黃色的衣服，想說你們會穿什麼，結果謎底揭曉你們都穿西裝，讓我有點失望。」

蔡英文也點名總教練林威助，知道他帶兵風格嚴厲，知道有句話「舉頭三尺有威助」；也感謝隊長王威晨幫政府拍防疫影片，誇讚周思齊不只是超人氣球星，還成立基金會回饋基層棒球。

今天賴清德也陪同蔡英文一同前來接見兄弟，蔡英文說：「現場眾『爪爪』中有一名資深獅迷，就是我們的副總統。」賴清德表示，很榮幸能陪同總統一同歡迎兄弟，讓他能親自道恭喜，「雖然我是獅迷，但我還是要向你們道恭喜。」

賴清德繼續說：「不過就內心來講，最強的球隊還是統一獅，只要統一傷兵不要太多、運氣不要太差，總冠軍應該會是統一獅，我希望餅總（林岳平）多留意球迷心聲，你知道在這裡我有多尷尬嗎？身為統一獅球迷，陪同總統歡迎兄弟，我也要有風度，但我希望餅總，這種尷尬的情況不要讓我再發生。」

中職會長蔡其昌也幽默回應賴清德的致詞，「我要告訴副總統不用尷尬，因為去年我也陪統一來這裡，在笑的人都知道我在說什麼。以前球迷都說我是『爪迷會長』但我都不承認，只有今天我才會承認。」