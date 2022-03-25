18歲就出道的女星郭書瑤(瑤瑤)，當年以一支「殺很大」廣告爆紅，因外型甜美、身材火辣而被眾人封為宅男女神，之後成為唱跳歌手也有亮眼成績，近年郭書瑤深耕戲劇圈，成績斐然，主演《通靈少女》、《未來媽媽》等人氣劇集，工作忙碌的郭書瑤，平時經常透過社群跟粉絲分享生活點滴與心情，昨（24日）她在社群平台上分享練舞時的NG畫面，性感身材令人垂涎。

郭書瑤在Instagram的限時動態分享練舞時的影片，她綁起長髮，下身是黑色緊身褲，上半身是橘色露腰運動Bra，身材曲線畢露，好身材隨著舞蹈微微晃動，模樣迷人。她在影片上寫下幾字，說明這支影片是NG版搶先看，為了配合平台時長限制特意加速，而第二段影片，她跳的正好，而且該舞蹈正要到尾聲，「就在快跳完的時候……」。

鏡頭外傳來「叮」的一聲，讓音樂瞬間消失，場面一度尷尬，郭書瑤繼續按照節奏跳，但也忍不住嬌喊「誰傳訊息？」表情一秒破功，跪在地上笑容燦爛。她在Instagram標記當時傳訊息給她的人，其實就是郭書瑤的經紀人，旁邊還放了一個大笑的表情符號，感到既崩潰又好笑。

郭書瑤分享自己跳舞的片段。（圖／郭書瑤Instagram）

除了練舞生活，她同時分享自己在節目上的表現，郭書瑤與女星大元兩人參加衛視中文台的節目《旅跑應援團》，畫面中似乎天況不佳，大元道出心情「荒唐的穿著連身雨衣在雨中慢跑，你們一定沒試過，但卻意外有趣！要不是旅跑應援團，我真的不會想嘗試。瑤好像一顆屁桃。」

郭書瑤分享自己跳舞的片段。（圖／郭書瑤Instagram）

只見郭書瑤穿著桃紅色雨衣，站在大元身後開心的擺著姿勢，郭書瑤也搞笑回應「HAHAHA我是顆開心的屁桃」。