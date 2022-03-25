俄烏戰爭至今未見和平曙光，導致近期油價不斷飆升，外媒報導，油價飆漲令能源危機越演越烈，不過美國頁岩油商卻似乎不願意擴產，背後原因是華爾街投行的「資本約束」（capital discipline）機制，被迫以股東權益為優先考量。

外媒《巴隆周刊》（Barron's ）引述達拉斯聯準銀行（Federal Reserve Bank of Dallas）日前公佈的調查結果，其中有高達59%的美國油企高層透露，上市石油公司不願擴產，主因在於背後承受著來自華爾街的壓力，要求透過配發股利和庫藏股票把現金回饋給股東，只有約6%的人表示是因為政府法規。

報導指出，過去在美國頁岩油氣生產的高峰期，石油公司曾向華爾街籌集數十億美元，用於擴大油氣鑽探活動，如今石油公司承受著來自華爾街的壓力，錢優先給了股東，在此情況下，即使近期油價每桶飆破100美元，美國石油公司增加鑽探的數量仍很少。

國際油價近期表現動盪，昨日受歐盟未能就抵制俄羅斯石油計畫達成共識消息影響，紐約商品交易所西德州中級原油5月交割價下挫2.59美元，來到每桶112.34美元，倫敦北海布倫特原油5月交割價下跌2.57美元，來到每桶119.03美元。