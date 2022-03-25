澎恰恰前年因欠下2.4億債務宣告破產，家庭也因此破碎，和結婚37年的澎嫂離婚，而他縱橫演藝圈30多年，經歷大風大浪，曾因「自瀆光碟案」人生跌落谷底，近日他罕見重提19年前光碟案真相，揭露自己今天過的這麼悽慘，和黑道歌手郭桂彬脫不了關係，對此，郭桂彬也回應了。

澎恰恰2003年當著演員盧靚的面自慰，過程全被她拍下來，想藉此得到金錢補償，當時性愛光碟案風波鬧得沸沸揚揚，澎恰恰則開記者會解釋只有「自瀆光碟」，並找來黑道歌手郭桂彬幫忙協調，想不到卻被私吞款項，最後盧靚依恐嚇取財罪判刑2年，郭桂彬雖然否認私吞款項，但也遭判刑3年。

而澎恰恰因為光碟案人生跌落谷底，還一度罹患憂鬱症，近日他在社群平台開新節目《怪仙瘋濟癲》，主動還原「自瀆光碟案」真相，揭露當年被郭桂彬拐騙的金額外傳為4400萬，但其實是8300萬，還稱自己當年瞬間由富轉貧，都是因為郭桂彬，「一生遇郭一災難。」

對於澎恰恰的指控，郭桂彬也回應《中時新聞網》，「不隨之起舞，謝謝他了」。對於澎恰恰為何又把當年往事拿出來講，澎恰恰兒子皮皮也向《中時》表示，那是跟PG Talk合作的影片，對於腳本的構思等其餘的問題，他則說：「我不了解狀況。」表示未參與影片拍攝內容。

由於網友狂批澎恰恰為了刷存在感舊事重提，網路罵聲一片，皮皮無奈說：「我自己是覺得被罵習慣了，就這樣吧，我也不知道該怎麼說，反正做什麼事情一定都被罵，放個影片也被罵，說冷飯熱炒也好、炒熱度也好，很無奈。」最後並希望媒體記者幫幫忙，標題不要下得太誇張，但也感謝支持他們的粉絲。