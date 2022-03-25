又有飯店歇業！因租約在5月31日到期不再續約，福泰飯店集團旗下「新竹福泰商務飯店」發聲明表示，飯店於5月10日停止接受訂房，6月起將結束16年營業。福泰飯店集團創辦人廖東漢表示，飯店過去以商務客主要客源，受疫情影響商務訂房市場大不如前，加上合約確實到期，所以決定不續約結束營運。

新竹福泰商務飯店 稍早發出公告如下：

感謝各界長年支持新竹福泰商務飯店的貴賓好友及業者們，給予誠摯地關心與支持。由於飯店租賃合約至111年5月31日止，將結束營業（飯店住房服務至111年 5月 10日止）因此無法再為貴賓好友們提供服務，敬請見諒。回顧這16年來的美好歲月，當時為因應日商旅客會議的需求，同仁們於每日貼心安排公務車及早晚殷勤相待，對我們的服務也讚譽有加;而由其當開放陸客觀光時，飯店一年接待境外人士達30,000人次，更展現出我們台灣人親切的暖心服務。

此外，積極配合政府舉辦的城市馬拉松／跨年活動，同仁們起早貪黑-設攤送水、提供熱食等各種回憶，歷歷在目，有我們同仁們的辛苦與淚水，有我們同仁們的歡笑與愛心，陪伴新竹福泰商務飯店一同成長，並同時對於支持我們的各界貴賓好友與業者們，我們也感銘心切。

福泰的成員，秉持集團的核心價值，在未來，我們將持續提供客人所需的照料與服務外，並朝向創造環保的環境方向努力，及求新求變的態度，給旅客有耳目一新的住宿體驗。